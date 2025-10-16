Hanya Sepertiga Anak Indonesia Masuk PAUD, SEAMEO CECCEP Ambil Langkah Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Southeast Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) menyelenggarakan “Annual Early Childhood Care Education and Parenting Regional Forum."

Kegiatan ini fokus pada penguatan peran pengasuhan dalam kerangka pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) di kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Leaders’ Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia yang diadopsi pada September 2023.

Baca Juga: Wali Kota Agustina Wilujeng Dukung Program PAUD EMAS demi Wujudkan Generasi Emas 2045

Deklarasi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga internasional, akademisi, dan sektor swasta—untuk memastikan terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan holistik.

Direktur SEAMEO CECCEP, Prof. Vina Adriany, Ph.D. menjelaskan, pendekatan PAUD yang kontekstual membantu melepaskan cara pandang hierarkis terhadap pengetahuan.

“Pendekatan ini juga mengangkat kembali kebijakan melalui nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan ketergantungan satu sama lain,” sambung Prof. Vina dalam sambutannya di “Annual Early Childhood Care Education and Parenting Regional Forum” dikutip Kamis (16/10).

Penguatan praktik pengasuhan yang terintegrasi dan holistik juga menjadi salah satu bahasan utama dalam forum ini.

Meskipun pengasuhan diakui sebagai tanggung jawab bersama, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti masih adanya praktik hukuman fisik, keterbatasan kebijakan cuti ayah, serta kurangnya akses terhadap layanan penitipan anak yang aman dan terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi strategis dan advokasi yang tepat.