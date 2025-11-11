Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hapcheon Buka Peluang Ekspor Produk Khas Korea ke Indonesia

Selasa, 11 November 2025 – 21:18 WIB
Pemkab Hapcheon dorong ekspansi global produk pertanian “Suryohan Hapcheon” lewat promosi di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Hapcheon, Korea Selatan, menggelar kegiatan promosi pemasaran global di Jakarta, Indonesia, mulai 9 hingga 14 November 2025.

Program bertajuk “Promosi Pemasaran di Indonesia” ini bertujuan membuka pasar baru bagi produk pertanian dan hasil khas daerah dengan merek “Suryohan Hapcheon” atau “Hapcheon yang Memesona.”

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Hapcheon bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Produk Pertanian dan Khas Daerah “Suryohan Hapcheon” yang diketuai oleh Baek Moon-gi.

Lebih dari 20 jenis produk unggulan pertanian dan olahan khas Hapcheon dipamerkan di Main Atrium/COLLECT Town/VIVID 360 Jakarta.

Selain pameran, Hapcheon juga berpartisipasi dalam ajang SIAL INTERFOOD INDONESIA 2025, salah satu pameran internasional terbesar di sektor makanan dan minuman.

Melalui ajang ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat daya saing produk pertanian Korea Selatan sekaligus menjalin kerja sama ekspor dengan distributor dan pelaku usaha lokal.

Puncak kegiatan akan berlangsung pada 10 November dengan pertemuan konsultasi ekspor dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di The Langham Hotel Jakarta.

Dalam pertemuan ini, lima pembeli utama dari distributor lokal, termasuk CV Libra Food Service, diundang untuk membahas peluang kemitraan dagang dan strategi kerja sama jangka panjang.

