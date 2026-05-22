Happy Asmara dan Pikachu Satukan Dangdut dengan Dunia Pokemon

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Happy Asmara berkolaborasi dengan karakter Pokemon Pikachu dalam proyek musik terbaru bertajuk Kopi Dangdut ver. Goyang Hepika.

Video musik lagu tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Happy Asmara.

Kolaborasi ini menjadi langkah perdana Pokémon menghadirkan konsep hiburan berbasis musik dangdut di Indonesia.

Genre musik yang identik dengan masyarakat Tanah Air itu dipilih karena dinilai mampu menjangkau berbagai kalangan dan usia.

Lagu Kopi Dangdut yang dipopulerkan lintas generasi kembali dihadirkan dengan aransemen baru oleh Tyo Adrian. Versi terbaru tersebut memadukan nuansa dangdut klasik dengan sentuhan modern.

Melalui konsep baru itu, lagu legendaris ciptaan Fahmi Shahab tersebut diharapkan tetap menghadirkan unsur nostalgia sekaligus lebih dekat dengan generasi muda.

Dalam video musiknya, Happy Asmara tampil bersama Pikachu dan sejumlah karakter lain dengan konsep tarian ceria bertajuk “Goyang Hepika”. Nama Hepika sendiri merupakan gabungan dari kata “Happy” dan “Pika”.

Tak hanya video musik, kampanye “Goyang Hepika” juga akan diperluas melalui media sosial. Tutorial gerakan tari tersebut dibagikan melalui TikTok Happy Asmara.