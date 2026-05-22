Happy Asmara-Pokemon Berkolaborasi, Rilis Musik Video hingga Debut Jadi Pengisi Suara

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Happy Asmara baru saja meluncurkan video musik 'Kopi Dangdut ver. Goyang HEPIKA'.

Itu merupakan sebuah kolaborasi antara Happy Asmara dengan Pikachu dari Pokemon.

Selain itu, kolaborasi ini adalah yang pertama bagi Pokemon bekerja sama dengan dangdut, genre musik yang dicintai secara luas oleh masyarakat di Indonesia.

Baca Juga: Happy Asmara dan Pikachu Satukan Dangdut dengan Dunia Pokemon

Melalui irama dangdut yang dapat dinyanyikan dan ditarikan bersama oleh siapa saja, Pikachu dan Happy Asmara akan menghadirkan kebahagiaan lewat musik tersebut.

Lagu orisinal Kopi Dangdut merupakan mahakarya ciptaan Fahmi Shahab yang dicintai lintas generasi di seluruh dunia.

Kali ini, melalui aransemen oleh Tyo Adrian, lagu tersebut hadir sebagai warna dangdut baru yang memadukan nuansa klasik dan modern.

HEPIKA sendiri adalah gabungan kata 'Happy' dari Happy Asmara dan suara 'Pika'.

Happy Asmara mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut merupakan sesuatu yang istimewa baginya.