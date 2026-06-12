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JPNN.com - Lifestyle - Food

Haraku Ramen Hadirkan Premium Raishi, Menu Jepang yang Bisa Diracik Sesuai Selera

Jumat, 12 Juni 2026 – 15:31 WIB
Haraku Ramen Hadirkan Premium Raishi, Menu Jepang yang Bisa Diracik Sesuai Selera - JPNN.COM
Haraku Ramen luncurkan Premium Raishi dengan konsep racik menu sesuai selera. Foto: Haraku Ramen

jpnn.com, JAKARTA - Haraku Ramen menghadirkan inovasi baru melalui peluncuran Premium Raishi, kategori menu yang memungkinkan pelanggan meracik hidangan Jepang sesuai selera.

Menu ini menjadi bagian dari pengembangan Raishi Mura, identitas baru untuk kategori rice bowl yang sebelumnya dikenal sebagai donburi.

Mengusung konsep “Mix Sesukamu, Pasti Nikmat!”, Premium Raishi menawarkan pengalaman bersantap yang lebih personal melalui kombinasi nasi, sup, dan topping yang dapat dipilih sendiri oleh pelanggan.

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Dalam menu tersebut, pelanggan dapat memilih empat jenis nasi, yakni nasi putih, nasi putih dengan nori, butter rice, atau nasi daun jeruk.

Pilihan nasi tersebut kemudian dipadukan dengan Classic Tofu Soup atau Bara Tofu Soup sesuai preferensi masing-masing.

Untuk melengkapi hidangan, Haraku Ramen menyediakan beragam pilihan topping, mulai dari Chicken Karaage, Chicken Katsu, Spicy Chicken Karaage, hingga Chicken Teriyaki Grill.

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President Director ISMAYA Group, Cendyarani, mengatakan kehadiran Premium Raishi merupakan respons terhadap meningkatnya minat pelanggan terhadap kategori menu rice bowl.

"Melalui Premium Raishi, kami ingin menghadirkan kategori menu yang lebih kuat dengan pilihan yang lebih beragam yang memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menemukan kombinasi favorit mereka sendiri,” ujar Cendyarani.

Haraku Ramen meluncurkan Premium Raishi dengan konsep meracik menu sesuai selera.

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TAGS   Haraku Ramen  Menu baru Haraku Ramen  premium Raishi  makanan Jepang 
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