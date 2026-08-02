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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Harap Bersabar! Mariano Peralta Belum Bisa Tampil di Laga Semifinal Persib vs Persija

Minggu, 02 Agustus 2026 – 21:57 WIB
Harap Bersabar! Mariano Peralta Belum Bisa Tampil di Laga Semifinal Persib vs Persija - JPNN.COM
Winger Persib, Mariano Peralta, saat menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Penampilan Mariano Peralta sebagai penggawa anyar Persib Bandung, masih ditunggu ribuan pasang mata Bobotoh di stadion.

Sosok pemain terbaik Liga 1 itu masih belum mendapatkan persetujuan pelatih Igor Tolic untuk bermain, karena performanya yang belum stabil setelah menempuh perjalanan jauh dari negaranya Argentina.

Igor mengatakan Peralta masih harus menjalani adaptasi di kota barunya.

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Terhitung, dia sudah dua kali menjalani latihan bersama dengan tim setelah tiba di Indonesia, pekan lalu.

Peralta masih harus menjalani beberapa kali latihan lagi sampai akhirnya dinyatakan siap bermain.

Namun begitu, Igor belum membuka peluang salah satu anak asuhnya itu akan dimainkan di laga semifinal Piala Presiden menghadapi Persija Jakarta.

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"Dia dipastikan belum siap. Karena dia baru dua kali latihan," kata Igor saat ditemui seusai sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/8/2026).

Igor enggan terburu-buru memainkan Peralta dalam pertandingan. Penyesuaian kondisi tubuhnya masih harus dijalani eks penggawa Borneo FC tersebut.

Kabar terbaru soal peluang bermain Mariano Peralta di laga semifinal Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta.

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TAGS   Mariano Peralta  Persib  Persib vs Persija  Bobotoh  Piala Presiden 
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