Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Harap Bersabar, Mobil Lepas L8 Bakal Dikirim ke Garasi Konsumen Setelah Lebaran

Minggu, 08 Februari 2026 – 19:45 WIB
Harap Bersabar, Mobil Lepas L8 Bakal Dikirim ke Garasi Konsumen Setelah Lebaran - JPNN.COM
Lepas Indonesia mengumumkan bahwa L8 mulai dikirim ke konsumen pada April 2026 mendatang. Foto: Lepas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Para pemesan mobil Lepas L8 Plug-in Hybrid (PHEV) tampaknya harus bersabar.

Sebab, SUV Premium asal Tiongkok itu bakal mulai didistribusikan kepada konsumen pada April 2026.

Artinya, mobil tersebut tidak bisa dibawa mudik pada momen lebaran Idulfitri.

Baca Juga:

"Untuk Lepas L8 kami akan kirimkan di bulan April 2026, ya," kata Head of Sales, Lepas Indonesia, Muhammad Alif Aldila di sela acara talkshow Lepas Premium Ownership Experience di pameran otomotif IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/2).

Dia menambahkan unit tersebut akan dikirim kepada konsumen secara bersamaan baik melakukan SPK di IIMS 2026 maupun GJAW 2025.

Saat disinggung berapa unit yang dipesan, Alif masih menutup informasi mengenai angka tersebut.

Baca Juga:

"Total kami sampai saat ini masih tahap rekap. Iya kami akan kirim sama pemesanan di GJAW nanti," tuturnya.

Sebelumnya, President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo mengungkapkan Lepas L8 akan mulai dikirim ke tangan pelanggan pada Februari 2026.

Lepas Indonesia mengumumkan bahwa L8 mulai dikirim ke konsumen pada April 2026 mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lepas L8  Lepas Indonesia  IIMS 2026  lebaran idulfitri 
BERITA LEPAS L8 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp