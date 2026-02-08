Harap Bersabar, Mobil Lepas L8 Bakal Dikirim ke Garasi Konsumen Setelah Lebaran

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Para pemesan mobil Lepas L8 Plug-in Hybrid (PHEV) tampaknya harus bersabar.

Sebab, SUV Premium asal Tiongkok itu bakal mulai didistribusikan kepada konsumen pada April 2026.

Artinya, mobil tersebut tidak bisa dibawa mudik pada momen lebaran Idulfitri.

"Untuk Lepas L8 kami akan kirimkan di bulan April 2026, ya," kata Head of Sales, Lepas Indonesia, Muhammad Alif Aldila di sela acara talkshow Lepas Premium Ownership Experience di pameran otomotif IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/2).

Dia menambahkan unit tersebut akan dikirim kepada konsumen secara bersamaan baik melakukan SPK di IIMS 2026 maupun GJAW 2025.

Saat disinggung berapa unit yang dipesan, Alif masih menutup informasi mengenai angka tersebut.

"Total kami sampai saat ini masih tahap rekap. Iya kami akan kirim sama pemesanan di GJAW nanti," tuturnya.

Sebelumnya, President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo mengungkapkan Lepas L8 akan mulai dikirim ke tangan pelanggan pada Februari 2026.