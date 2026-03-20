JPNN.com - Daerah

Harap Maklum, Mobil Pelat Merah Tetap Beroperasi di Kota Semarang Saat Libur Lebaran

Jumat, 20 Maret 2026 – 10:02 WIB
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta warga memaklumi soal mobil pelat merah tetap beroperasi saat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bertugas meski libur Lebaran.

Agustina menjelaskan penggunaan mobil dinas tetap diperlukan karena sebagian ASN masih menjalankan tugas pelayanan publik, meskipun masyarakat sedang menikmati masa libur.

“Kalau nanti ada mobil dinas yang terlihat di jalan saat libur, mohon dimaklumi karena itu bagian dari tugas pelayanan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan maksimal,” kata Agustina dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3).

Sejumlah sektor pelayanan dasar, seperti kesehatan dan layanan darurat, tetap beroperasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Harus dipahami, ada teman-teman ASN yang tetap bertugas di hari libur. Bahkan saat Lebaran, saya dan Pak Iswar (Wakil Wali Kota) juga tetap bekerja sesuai jadwal,” ujarnya.

Baginya, kehadiran mobil dinas di jalan pada hari libur bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan bagian dari tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi darurat seperti pasien sakit atau kebutuhan penanganan cepat menjadi alasan utama penggunaan kendaraan dinas.

