Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Harap Negara Tak Menutup Bantuan Asing, HNW: Itu Bukan Buat Mengecilkan Indonesia

Rabu, 17 Desember 2025 – 21:00 WIB
Harap Negara Tak Menutup Bantuan Asing, HNW: Itu Bukan Buat Mengecilkan Indonesia - JPNN.COM
Sebuah foto udara menunjukkan tumpukan pohon tumbang yang tersapu banjir bandang di Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang. Foto: AFP

jpnn.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Indonesia bisa terbuka terhadap bantuan asing yang akan menolong penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Bila ada warga negara atau pihak-pihak dari luar Indonesia ingin membantu, menurut saya tidak perlu ditutup itu," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12).

Legislator fraksi PKS itu menyebutkan masuknya bantuan asing bukan tanda Indonesia lemah dalam penanganan bencana. 

Baca Juga:

"Ketika akan bantuan dari luar juga pasti tidak dalam posisi untuk mengecilkan Indonesia atau melihat Indonesia tidak mampu," lanjut HNW.

Hanya saja, dia menekankan kehati-hatian dalam mengelola bantuan asing agar tujuan murni untuk kemanusiaan dan penyaluran bisa tepat sasaran.

"Tentu bantuan itu diharapkan untuk terus membantu, bukan untuk justru menghadirkan masalah berikutnya bagi Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:

HNW semdiri menilai wajar bangsa asing mau membantu Indonesia. Seban, Jakarta selalu menolong negara lain ketika kesusahan.

"Faktanya Indonesia itu, kan, juga banyak membantu beragam bencana alam luar negeri, ya. Bencana alam di Turki juga membantu, di Sudan juga membantu, di Yaman juga membantu," kata dia. (ast/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai bantuan asing untuk penanganan bencana bukan berupaya mengecilkan Indonesia.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bantuan asing  Bencana  Sumatra  HNW  Hidayat Nur Wahid  Wakil Ketua MPR 
BERITA BANTUAN ASING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp