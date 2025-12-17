Harap Negara Tak Menutup Bantuan Asing, HNW: Itu Bukan Buat Mengecilkan Indonesia

jpnn.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Indonesia bisa terbuka terhadap bantuan asing yang akan menolong penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Bila ada warga negara atau pihak-pihak dari luar Indonesia ingin membantu, menurut saya tidak perlu ditutup itu," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12).

Legislator fraksi PKS itu menyebutkan masuknya bantuan asing bukan tanda Indonesia lemah dalam penanganan bencana.

"Ketika akan bantuan dari luar juga pasti tidak dalam posisi untuk mengecilkan Indonesia atau melihat Indonesia tidak mampu," lanjut HNW.

Hanya saja, dia menekankan kehati-hatian dalam mengelola bantuan asing agar tujuan murni untuk kemanusiaan dan penyaluran bisa tepat sasaran.

"Tentu bantuan itu diharapkan untuk terus membantu, bukan untuk justru menghadirkan masalah berikutnya bagi Indonesia," ujarnya.

HNW semdiri menilai wajar bangsa asing mau membantu Indonesia. Seban, Jakarta selalu menolong negara lain ketika kesusahan.

"Faktanya Indonesia itu, kan, juga banyak membantu beragam bencana alam luar negeri, ya. Bencana alam di Turki juga membantu, di Sudan juga membantu, di Yaman juga membantu," kata dia. (ast/jpnn)



