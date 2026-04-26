JPNN.com - Entertainment - Seleb

Harapan Ahmad Dhani untuk Kelahiran Anak Pertama Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Minggu, 26 April 2026 – 17:17 WIB
Ahmad Dhani bersama Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh keluarga Ahmad Dhani. Pasalnya, di tengah pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, mereka juga menantikan kelahiran cucu pertamanya.

Saat ini, istri dari Al Ghazali, Alyssa Daguise tengah hamil tua dan diprediksi akan segera melahirkan dalam waktu dekat.

Kondisi Alyssa Daguise yang sudah mendekati Hari Perkiraan Lahir (HPL) pun menjadi perhatian tersendiri untuk Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani mengungkapkan rasa cemas sekaligus harapannya agar proses persalinan tersebut tidak bertepatan dengan momen akad nikah El Rumi.

Dia berharap, seluruh anggota keluarganya, termasuk Al Ghazali dan Alyssa Daguise, bisa hadir di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

"Minimal Alyssa datang di akad besok minimal. Minimal jangan hari ini dulu lahirannya, jangan besok. Lusa boleh lusa," kata Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4).

Pentolan band Dewa 19 itu tidak ingin Alyssa Daguise kehilangan momen utuk merayakan hari bahagia adik iparnya tersebut.

Oleh karena itu, Ahmad Dhani berharap agar proses persalinan Alyssa Daguise tidak bertepatan dengan hari pernikahan El Rumi.

