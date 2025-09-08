Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Harapan Bambang Patijaya DPR Kepada Calon Anggota Komite BPH Migas

Senin, 08 September 2025 – 19:17 WIB
Harapan Bambang Patijaya DPR Kepada Calon Anggota Komite BPH Migas - JPNN.COM
Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menyampaikan harapan terkait proses fit and proper test calon anggota Komite BPH Migas.

Menurut dia, calon anggota Komite BPH Migas harus mampu menghasilkan figur-figur visioner dan progresif yang memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional, modernisasi tata kelola migas, dan transparansi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.

Menurut Bambang, Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Di satu sisi, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara di sisi lain pemerintah tengah mendorong transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) serta menghadapi fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi stabilitas pasokan energi.

Baca Juga:

Kondisi ini menuntut BPH Migas untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM, terutama yang bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.

“Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Diperlukan transformasi digital yang menyeluruh. Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” tegas Bambang di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, integrasi data antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk dashboard digital publik yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyaluran energi secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” ujar Bambang.

Selain itu, dia mendorong Komite BPH Migas yang baru untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai sangat penting untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan di lapangan serta menjamin energi bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.

Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menyampaikan harapam terkait proses fit and proper test calon anggota Komite BPH Migas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPH Migas  Bambang Patijaya DPR  DPR  migas 
BERITA BPH MIGAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp