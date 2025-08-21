Harapan Baru Maritim di Era Prabowo, Ekonomi Biru Jadi Tumpuan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer memiliki potensi maritim yang besar. Laut bukan hanya pemisah antarwilayah, tetapi juga perekat yang menyatukan Nusantara.

Potensi tersebut mencakup sumber daya ikan, energi laut, migas, transportasi laut, hingga pariwisata bahari. Namun, perhatian pemerintah terhadap sektor maritim selama ini dinilai masih fluktuatif.

Isu maritim kerap muncul saat kampanye politik, tetapi implementasi kebijakan terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan lemahnya tata kelola.

Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul harapan baru bagi kebangkitan maritim Indonesia. Salah satu program strategis yang dicanangkan adalah penguatan Ekonomi Biru sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan pakar maritim lulusan IPB, Dr. Yulian Paonganan alias Ongen, dalam keterangan pers, Kamis (21/8).

Ongen menekankan, Ekonomi Biru tidak hanya menyangkut sektor perikanan, tetapi juga mencakup ocean renewable energy, migas, pelayaran, industri galangan kapal, hingga digitalisasi logistik maritim.

“Seluruh sektor itu dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru bila dikelola secara serius dan terintegrasi,” ujar Ongen.

Dia menambahkan, ikan jangan lagi dipandang sekadar hewan berbau amis, melainkan sumber kekayaan bernilai tinggi yang dapat melampaui emas dan permata. Potensi ini, katanya, harus dimaksimalkan dengan tata kelola yang baik.