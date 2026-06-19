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JPNN.com - Entertainment - Film

Harapan Fadli Zon untuk Penyelenggaraan FFI 2026, Singgung Realitas Kehidupan Bangsa

Jumat, 19 Juni 2026 – 05:55 WIB
Harapan Fadli Zon untuk Penyelenggaraan FFI 2026, Singgung Realitas Kehidupan Bangsa - JPNN.COM
Acara konferensi Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Festival Film Indonesia (FFI) 2026 akan mulai bergulir pada Kamis (18/6) dengan tema Askala Karya Sinema.

Tema FFI 2026 berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya sinar, cahaya dan harapan yang dijadikan simbol representasi perjalanan film Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Festival Film Indonesia 2026 menjadi ruang bersama untuk merayakan perkembangan sinema nasional. 

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Pria kelahiran 1 Juni 1971 itu menyebut bahwa FFI jadi ajang yang berperan penting dalam merekam, merawat, dan meneruskan berbagai realitas kehidupan bangsa Indonesia.

"FFI 2026 menjadi ruang bersama merayakan daya hidup sinema Indonesia dalam merekam, merawat, dan meneruskan kenyataan bangsa dan melalui film.” 

“Dari film semua menemukan cara memahami masa lalu, merefleksikan masa kini, dan juga membayangkan masa depannya," ujar alumni Universitas Indonesia itu.

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Pendaftaran FFI 2026 rencananya dibuka pada hari ini hingga 31 Agustus 2026 mendatang.

Nantinya film yang didaftarkan produksi dan penayangannya, film yang dapat mendaftarkan diri ialah film yang tayang mulai tanggal 1 September 2025 hingga 31 Agustus 2026.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadikan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 ajang merawat realitas kehidupan bangsa Indonesia

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TAGS   FFI 2026  Fadil Zon  Festival Film Indonesia  menteri kebudayaan 

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