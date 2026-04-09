JPNN.com - Olahraga

Harapan Hector Souto di Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam Agar Tetap Berjalan Fair

Jumat, 10 April 2026 – 00:30 WIB
Penggawa Timnas Indonesia Imam Anshori Rahman saat mendapatkan pelanggaran dari pemain Australia pada laga ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Hall, Rabu (8/4). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto berharap penggunaan video assistant referee (VAR) bisa berjalan di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu menilai bahwa beberapa pengadil di lapangan banyak salah mengambil keputusan.

Hal tersebut sejatinya tidak boleh terulang mengingat saat ini pertandingan telah masuk fase krusial.

Baca Juga:

“Saya melihat beberapa pertandingan, dan saya pikir level wasit tidak cukup bagus dengan cara mereka membiarkan permainan berjalan terlalu agresif.”

“Kami bisa melihat kemarin ada banyak pelanggaran keras, namun wasit tidak melindungi pemain,” ujar pelatih asal Spanyol.

Kehadiran VAR sejatinya akan membuat pertandingan jauh lebih adil dan pemain akan mendapatkan perlindungan.

Baca Juga:

Untuk itu Hector meminta panitia penyelenggara agar mengkaji hal tersebut untuk bisa tetap menyajikan pertandingan yang adil serta kompetitif.

“Jika kami memiliki alat penunjang, kami harus menggunakannya. Kami gunakan untuk melakukan analisis untuk meningkatkan taktik, teknik, dan kondisi fisik pemain.”

