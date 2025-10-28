Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Harapan Juara di Hylo Open 2025, Indonesia Percaya pada Kekuatan Ganda Putra

Selasa, 28 Oktober 2025 – 01:31 WIB
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang French Open 2025 di Glaz Arena, Rennes. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pebulu tangkis Indonesia akan menutup rangkaian tur Eropa dengan menghadapi Hylo Open 2025.

Sebanyak sembilan wakil Merah Putih akan berjuang merebut gelar t urnamen BWF Super 500 itu.

Pada sektor ganda putra, Indonesia masih menurunkan komposisi terbaik, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Harapan Juara

Pelatih ganda putra Antonius Budi Ariantho berharap anak asuhnya dapat membawa pulang gelar juara.

Juru taktik asal PB Djarum itu menilai peluang Indonesia cukup terbuka setelah pada pekan sebelumnya Fajar/Fikri menjadi runner up French Open 2025.

Berlaga di Glaz Arena, Rennes, pasangan asal klub SGS Bandung itu kalah dengan skor 21-10, 13-21, 12-21 dari wakil Korea Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

"Dari penampilan Fajar/Fikri di turnamen Denmark dan French Open sudah cukup baik. Memang dari pencapaian hasilnya runner-up kami masih belum puas, target pasti maunya juara," ujar Antonius.

Daftar Wakil Indonesia di Hylo Open 2025

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan menjadi andalan Indonesia.

Pebulu tangkis Indonesia incar gelar juara saat tampil pada ajang Hylo Open 2025, Selasa (28/10)

