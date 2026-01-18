Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Harapan Persija Jakarta Pupus, Ezra Walian Resmi Dikunci Persik Kediri

Minggu, 18 Januari 2026 – 11:08 WIB
Kapten Persik Kediri Ezra Walian. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Harapan Persija Jakarta untuk mendatangkan Ezra Walian pada putaran kedua BRI Super League 2025/2026 resmi kandas.

Pemain yang sempat disebut-sebut masuk radar Macan Kemayoran itu justru memperpanjang kontraknya bersama Persik Kediri.

Manajemen Macan Putih memilih mengamankan jasa sang kapten dengan kontrak jangka panjang hingga 2029.

Keputusan tersebut sekaligus mematahkan spekulasi yang mengaitkan Ezra dengan klub lain pada putaran kedua Super League.

Kepastian perpanjangan masa bakti Ezra diumumkan Persik Kediri melalui akun Instagram resmi klub, Minggu (18/1/2026).

"Stay! Ezra Walian akan terus melanjutkan perjuangannya bersama Persik Kediri hingga 2029 nanti," tulis Persik.

"Komitmen dan semangat juang akan terus menjadi bagian dari perjalanan Macan Putih. Ayo buat sejarah bersama, kapten!" lanjut pernyataan klub.

Nama Ezra sebelumnya ramai dikaitkan dengan Persija Jakarta.

Di tengah isu kepindahan Ezra Walian ke Persija Jakarta, Persik Kediri mengambil langkah tegas,

