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JPNN.com - Entertainment - Musik

Hard Lights, BEAUZ, dan Solar State Rilis Singel Kolaborasi Mad World

Sabtu, 20 Juni 2026 – 12:12 WIB
Hard Lights, BEAUZ, dan Solar State Rilis Singel Kolaborasi Mad World - JPNN.COM
Hard lights (tanpa kacamata) bersama Beauz duo. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Produser musik elektronik asal Malaysia, Hard Lights, berkolaborasi dengan duo bersaudara asal Amerika Serikat, BEAUZ, serta artis asal Belanda, Solar State, dalam merilis single terbaru bertajuk "Mad World".

Lagu tersebut mengusung genre techno crossover dengan memadukan unsur melodic techno, bassline berenergi, percussion yang dinamis, serta melodic lead yang menjadi ciri utama komposisinya.

Hard Lights mengatakan kolaborasi itu terjalin secara alami karena hubungan pertemanannya yang telah lama terjalin dengan BEAUZ.

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"Kolaborasi terjadi secara natural karena saya sudah berteman lama dengan BEAUZ. Percikan kreatif muncul saat vokal dan songwriting awal dari Solar State masuk studio," ujar Hard Lights, dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

Dia mengungkapkan proses produksi "Mad World" memakan waktu sekitar enam bulan.

Tantangan terbesar selama pengerjaan lagu tersebut adalah menemukan komposisi drop yang sesuai dengan konsep yang diinginkan.

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Setelah melalui sekitar dua bulan eksperimen, tim akhirnya menemukan formula yang dianggap mampu mewakili karakter lagu sekaligus menyatukan elemen musik dari ketiga musisi tersebut.

Dari sisi tema, "Mad World" mengangkat gambaran mengenai kondisi masyarakat modern yang dipenuhi rasa gelisah, disorientasi, dan berbagai kontradiksi. Konsep tersebut juga dituangkan dalam desain sampul lagu.

Hard Lights, BEAUZ, dan Solar State berkolaborasi merilis singel "Mad World" bergenre techno crossover.

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TAGS   Hard Lights  Beauz  single baru  singel kolaborasi 

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