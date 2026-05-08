Hardiknas 2026 di Teluknaga Jadi Ruang Kreatif, Siswa Belajar Teknologi Lewat Minecraft Education

jpnn.com, TELUKNAGA - Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi siswa di Kecamatan Teluknaga untuk mengenal cara belajar yang lebih kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sekolah Wahana Harapan Tegal Angus bersama CSR PIK2 menggelar Minecraft Education & Mobile Legends Competition. Kegiatan ini melibatkan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA se-Kecamatan Teluknaga.

Sejak pagi, suasana sekolah tampak berbeda. Peserta datang dengan semangat mengikuti rangkaian acara yang dimulai pukul 07.00 WIB melalui registrasi ulang.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penampilan drama dan tari dari siswa Wahana Harapan. Penampilan itu memberi warna hangat sebelum peserta masuk ke ruang kompetisi.

Acara resmi dibuka melalui sambutan dari pihak yayasan, ketua panitia, serta perwakilan pemerintah setempat.

Camat Teluknaga dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Nuansa perayaan terasa semakin meriah saat barongsai tampil di hadapan peserta dan tamu undangan. Anak-anak tampak antusias menyaksikan atraksi tersebut.

Namun, daya tarik utama kegiatan ini berada pada semangat menghadirkan pendidikan berbasis teknologi.