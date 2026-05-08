Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hardiknas 2026 di Teluknaga Jadi Ruang Kreatif, Siswa Belajar Teknologi Lewat Minecraft Education

Jumat, 08 Mei 2026 – 12:07 WIB
Hardiknas 2026 di Teluknaga Jadi Ruang Kreatif, Siswa Belajar Teknologi Lewat Minecraft Education - JPNN.COM
Sekolah Wahana Harapan Tegal Angus bersama CSR PIK2 menggelar Minecraft Education & Mobile Legends Competition. Kegiatan ini melibatkan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA se-Kecamatan Teluknaga. Foto: PIK2

jpnn.com, TELUKNAGA - Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi siswa di Kecamatan Teluknaga untuk mengenal cara belajar yang lebih kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sekolah Wahana Harapan Tegal Angus bersama CSR PIK2 menggelar Minecraft Education & Mobile Legends Competition. Kegiatan ini melibatkan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA se-Kecamatan Teluknaga.

Sejak pagi, suasana sekolah tampak berbeda. Peserta datang dengan semangat mengikuti rangkaian acara yang dimulai pukul 07.00 WIB melalui registrasi ulang.

Baca Juga:

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penampilan drama dan tari dari siswa Wahana Harapan. Penampilan itu memberi warna hangat sebelum peserta masuk ke ruang kompetisi.

Acara resmi dibuka melalui sambutan dari pihak yayasan, ketua panitia, serta perwakilan pemerintah setempat.

Camat Teluknaga dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

Nuansa perayaan terasa semakin meriah saat barongsai tampil di hadapan peserta dan tamu undangan. Anak-anak tampak antusias menyaksikan atraksi tersebut.

Namun, daya tarik utama kegiatan ini berada pada semangat menghadirkan pendidikan berbasis teknologi.

Sekolah Wahana Harapan Tegal Angus bersama CSR PIK2 menggelar Minecraft Education & Mobile Legends Competition. Kegiatan ini melibatkan siswa dari jenjang SD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hardiknas  Hari Pendidikan Nasional  Siswa  teknologi  PIK2  CSR PIK2 
BERITA HARDIKNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp