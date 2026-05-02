Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Hardiknas 2026: Mendikdasmen Ungkap Mandat Presiden Prabowo

Sabtu, 02 Mei 2026 – 14:14 WIB
Hardiknas 2026: Mendikdasmen Ungkap Mandat Presiden Prabowo - JPNN.COM
Pada puncak peringatan Hardiknas 2026, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan mandat Presiden Prabowo. Foto Humas Kemenikdasmen

jpnn.com, BANYUWANGI - Puncak Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 2026) dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (2/5).

Mengusung tema Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,, peringatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memajukan pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang hadir mengenakan pakaian adat khas Banyuwangi menyampaikan sejumlah mandat Presiden Prabowo Subianto untuk sektor pendidikan.

"Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Hardiknas 2026. Kita merayakannya dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang bersatu, aman, dan damai,” ungkap Abdul Mu'ti.

Dalam amanatnya, Mendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak, dan peradaban bangsa.

Pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut, Kemendikdasmen mendorong penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai program prioritas.

Pendekatan itu menempatkan proses belajar sebagai pengalaman yang bermakna dan berpusat pada pengembangan potensi murid secara utuh.

Pada puncak peringatan Hardiknas 2026, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan mandat Presiden Prabowo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hardiknas 2026  Hardiknas  Hari Pendidikan Nasional  Prabowo  Menteri Pendidikan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp