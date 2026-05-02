Hardiknas 2026: Mendikdasmen Ungkap Mandat Presiden Prabowo

jpnn.com, BANYUWANGI - Puncak Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 2026) dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (2/5).

Mengusung tema Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,, peringatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memajukan pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang hadir mengenakan pakaian adat khas Banyuwangi menyampaikan sejumlah mandat Presiden Prabowo Subianto untuk sektor pendidikan.

"Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Hardiknas 2026. Kita merayakannya dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang bersatu, aman, dan damai,” ungkap Abdul Mu'ti.

Dalam amanatnya, Mendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak, dan peradaban bangsa.

Pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut, Kemendikdasmen mendorong penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai program prioritas.

Pendekatan itu menempatkan proses belajar sebagai pengalaman yang bermakna dan berpusat pada pengembangan potensi murid secara utuh.