JPNN.com - Ekonomi

Harga Avtur Naik, Tiket Pesawat Melambung? Menhub Dudy Bilang Begini

Sabtu, 14 Maret 2026 – 01:45 WIB
Ilustrasi pengisian avtur pesawat. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi akhirnya buka suara menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga avtur yang berpotensi berdampak pada harga tiket pesawat di masa mudik Lebaran 2026.

Dudy menjelaskan bahwa hingga saat ini, kondisi harga tiket pesawat masih terpantau stabil. 

Berdasarkan koordinasi dengan pihak Pertamina, fluktuasi harga BBM jenis avtur masih berada dalam koridor yang diprediksi sebelumnya.

“Sejauh ini sebagaimana disampaikan Pertamina bahwa harga itu masih dalam jangkauan atau masih sesuai dengan prediksinya,” kata Dudy di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Dudy membeberkan alasan mengapa dampak kenaikan BBM belum terasa signifikan pada tarif maskapai saat ini. 

Menurutnya, pembelian avtur oleh maskapai biasanya dilakukan dengan sistem kontrak bulanan, di mana stok untuk akhir Maret sudah terkunci.

Meski demikian, Dudy tidak menutup mata akan adanya potensi perubahan harga di bulan depan. 

"Nanti dilihat, itu mungkin akan berpengaruh di bulan April. Namun, sejauh ini, pihak airlines belum menyampaikan keluhannya terkait kenaikan harga BBM," tuturnya.

Menhub Dudy buka suara soal kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga avtur yang berpotensi berdampak pada harga tiket pesawat di masa mudik Lebaran.

