Harga Ayam & Telur Melambung, Waspadai Pasokan MBG Terhambat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Berkah Boga Gizi Mandiri Indonesia sekaligus pendiri Muning Food Academy R. A Hj. Ning Sudjito , ST, M.Si, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh SPPG atau dapur MBG, salah satunya soal kekurangan pasokan ayam dan telur ayam yang perlu diantisipasi pemerintah.

Hal itu diungkapkan Muning Food Academy bersama Ketua LSP Jasa Boga Indonesia (JBI) Dian Amartani Puspowarni, dan Ketua Perhimpunan Penyelenggaraan Jasaboga Indonesia Minerva melakukan audiensi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan di kantornya di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut Ning, harga telur dan ayam yang merangkak naik hingga 15 persen per kilogram dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Kami meminta pemerintah menjaga pasokan bahan pangan yang kami butuhkan untuk program MBG,” ujar Ning Sudjito.

Selain itu, Ning Sudjito juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga, kecukupan bahan baku yang sehat dan aman.

Sebab, untuk menjaga keberlangsungan program MBG, dibutuhkan ketersediaan bahan pangan yang cukup banyak.

Dalam pertemuan tersebut tercetus ide untuk membangun kandang (peternakan) ayam yang bisa dimiliki oleh peternak di desa-desa.

Ide tersebut dinilai sangat strategis, selain lebih menjamin pasokan ayam dan telur dengan harga terkendali, juga sekaligus membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar sapur MBG.