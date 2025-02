Harga Bahan Pangan Hari Ini, Bawang Putih Meroket

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Kamis pukul 10.00 WIB, selain telur ayam ras dan bawang merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp 44.900 per kilogram.

Harga telur ayam ras di harga Rp 30.000 per kilogram dan bawang merah Rp 35.850 per kilogram, di Kamis pagi.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.100 per kilogram; beras kualitas bawah II Rp13.750 per kilogram; beras kualitas medium I Rp14.800 per kilogram; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp15.000 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.950 per kilogram; dan beras kualitas super II Rp15.650 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 54.050 per kilogram; cabai merah keriting Rp 51.400 per kilogram; cabai rawit hijau Rp 54.700 per kilogram, cabai rawit merah Rp 69.800 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp 34.950 per kilogram; sedangkan daging sapi kualitas I Rp 138.800 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 127.600 per kilogram.

Harga minyak goreng curah Rp 18.750 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.400 per kilogram; serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.450 per kilogram.(antara/jpnn)