Harga Bahan Pokok Turun, Satgas Pangan Peringatkan Pedagang Pasar Gedebage

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jabar Kombes Pol Ade Sapari meninjau ketersediaan bapok di Pasar Gedebage, Kota Bandung.

Ade menuturkan, sejumlah harga bapok seperti beras, telur, gula, dan minyak goreng mengalami penurunan dibandingkan hari biasa.

Di H-7 IdulFitri, gula pasir curah di harga Rp 18 ribu per kilogram, minyak goreng 'Minyakita' stabil di harga Rp 18 ribu, beras premium Rp 14 ribu per kg, dan medium Rp 16 ribu per kg.

Ade memprediksi, jikalau terjadi kenaikan harga, biasa mendekati hari lebaran karena permintaan pasar yang tinggi.

Namun kenaikannya, ia memastikan, masih normal.

"Malah cenderung beberapa barang-barang pokok, beras, gula, dan minyak itu menurun. Mungkin menjelang tiga hari ke depan, ada menaik tapi masih normal," kata Ade ditemui di Pasar Gedebage, Senin (24/3).

Meski harga-harga cenderung turun, Ade mengingatkan kepada pedagang untuk tidak nakal dengan menaikan harga seenaknya.

Pengawasan harga bahan pokok akan tetap dilakukan sampai dengan hari-H lebaran.