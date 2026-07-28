Harga Baterai Turun, Tetapi Banderol Mobil Listrik Masih Bertahan

jpnn.com - Lima tahun ke depan harga baterai mobil listrik diramalkan akan mengalami penurunan.

Namun, penurunan itu tidak membuat harga mobil listrik di pasaran ikut turun.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh salah satu lembaga International Council on Clean Transportation (ICCT) terhadap pasar otomotif Jerman, demikian dilansir dari Carscoops.

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Berdasarkan penelitian, mereka menganalisis lebih dari 100.000 konfigurasi mobil penumpang yang dipasarkan di Jerman sepanjang 2020 hingga 2025, biaya baterai secara riil telah turun sekitar 35 persen.

Data menunjukkan bahwa harga kendaraan listrik hanya turun sekitar 18 persen setelah disesuaikan dengan inflasi, bobot kendaraan, tenaga, kapasitas baterai, dan jarak tempuh.

Sebagai pembanding, mobil bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) mengalami kenaikan harga sekitar 2 persen pada periode yang sama.

ICCT menilai, penurunan harga baterai memang menjadi faktor utama yang menekan biaya produksi kendaraan listrik.

Namun, produsen tidak sepenuhnya meneruskan penghematan tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih murah.