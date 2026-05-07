Harga BBM Nonsubidi Meroket, Ford Optimistis 2 Mobil Diesel Ini Masih Diminati

jpnn.com, JAKARTA - PT RMA Indonesia masih konsisten meniagakan kendaraan bermesin diesel seperti Ford Everest dan Ranger meskipun harga BBM nonsubsidi melambung tinggi.

Country Manager RMA Group Indonesia, Toto Suharto mengatakan pihaknya masih fokus untuk menjual kedua produk itu meski harga BBM diesel nonsubsidi menyentuh lebih dari Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu per liternya.

“Saat ini kami fokus di Ford Everest sama Ford Ranger,” kata Toto Suharto di Jakarta, Selasa.

Dia mengaku masih tetap optimistis kenaikan harga diesel dinilai tidak serta-merta menurunkan minat konsumen terhadap kendaraan seperti Ranger.

"Pikap double kabin masih sangat dibutuhkan di sektor industri seperti pertambangan, perkebunan, hingga operasional lapangan," tuturnya.

Dia melanjutkan kepercayaan konsumen terhadap kendaraan bermesin diesel masih tinggi.

Sebab, mobil tersebut memiliki ketangguhan yang sudah tidak diragukan dan memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi yang menjadi pertimbangan utama konsumen Ford.

Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan mereka bakal menyajikan kendaraan-kendaraan yang saat ini sedang menjadi tren di pasar otomotif global, yakni elektrifikasi.