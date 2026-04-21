JPNN.com - Nasional - Humaniora

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamina Ingatkan Pertalite untuk Masyarakat yang Berhak

Selasa, 21 April 2026 – 09:17 WIB
BBM bersubsidi. Ilustrasi. SPBU: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun meminta agar penggunaan Pertalite hanya untuk masyarakat atau konsumen yang berhak.

Konsumen yang berhak artinya ditujukan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serta angkutan umum dan barang.

Dia menjelaskan stok Pertalite adalah komoditi BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

“Yang berhak menggunakan adalah kendaraan angkutan umum, layanan umum seperti ambulans, damkar, dan lain-lain serta kendaraan pribadi yang speknya masih berhak (bukan kendaraan dengan spek BBM min RON 92),” kata Robert kepada JPNN, pada Selasa (21/4).

Menurut dia, penggunaan Pertalite masih harus disosialisasikan dan dikawal bersama masyarakat dan konsumen.

Terlebih, sejumlah BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan LPG nonsubsidi melonjak akibat harga minyak mentah global dan ketegangan geopolitik.

“Kendaraan yang tidak berhak pakai Pertalite, ya, jangan, karena itu untuk mereka yang berhak,” kata dia.

Adapun, kenaikan drastis terjadi pada Dexlite (Rp23.600/liter) dan Pertamina Dex (Rp23.900/liter). Pertalite, Solar, dan Pertamax tetap. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

