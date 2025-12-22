Harga BBM Pertamina, Shell, BP & Vivo Stabil Menjelang Nataru

jpnn.com - JAKARTA - Menjelang momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina, Shell, BP dan Vivo, stabil. Laman resmi Pertamina yang dikutip di Jakarta, Senin (22/12) menunjukkan harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series tidak mengalami perubahan sejak awal Desember 2025.

Adapun perincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta, yakni Pertalite Rp 10.000 per liter; Solar subsidi Rp 6.800 per liter; Pertamax Rp 12.750 per liter; Pertamax Turbo Rp 13.750 per liter; Pertamax Green Rp 13.500 per liter; Dexlite Rp 14.700 per liter; dan Pertamina Dex Rp 15.000 per liter.

Di sisi lain, harga BBM di SPBU Shell juga terpantau stabil sejak awal Desember 2025.

Stok BBM Shell jenis Shell Super juga berangsur pulih.

Adapun perincian harga BBM sebagaimana dikutip dari laman resmi SPBU Shell, yakni Shell Super Rp 13.000 per liter; V-Power Rp13.630 per liter; V-Power Diesel Rp 15.250; serta V-Power Nitro+ Rp13.890 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU BP juga tidak ada perubahan sejak awal Desember 2025.

Adapun perincian harga BBM di SPBU BP, yakni BP Ultimate Rp 13.630 per liter; BP 92 Rp 13.000 per liter; dan BP Ultimate Diesel Rp 15.250 per liter.

Sementara itu, SPBU Vivo hanya mencantumkan harga untuk dua produknya yang tersedia.