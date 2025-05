Harga BBM Pertamina Turun, Cek Daftar Lengkapnya!

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan minyak dan gas PT Pertamina (Persero) per 1 Mei 2025, resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk berbagai jenis.

Pembaruan harga BBM untuk beberapa wilayah tertentu berlaku dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamax dan Dex Series mengalami penurunan harga.

Seperti di Jabodetabek, terpantau harga BBM di wilayah tersebut mengalami perubahan. Dexlite (CN 51) menjadi Rp 13.350 per liter atau turun Rp 250 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 per liter.

Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 13.750 per liter atau turun Rp 150 per liter dari sebelumnya Rp 13.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM yakni Pertamax (RON 92) menjadi Rp 12.400 per liter atau turun Rp 100 per liter dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.

Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp 13.150 per liter atau turun Rp 100 per liter dari sebelumnya Rp 13.250 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp 13.300 per liter atau turun Rp 500 per liter dari sebelumnya Rp 13.500 per liter.

Sedangkan, harga BBM yang tidak mengalami perubahan, yaitu Pertalite (penugasan) Rp 10.000 per liter dan Biosolar (subsidi) Rp 6.800 per liter.