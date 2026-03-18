Harga BBM Tidak Menentu, Kendaraan Listrik Dinilai Menjadi Solusi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat otomotif Bebin Juana menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam pasokan minyak dunia dapat memicu kelangkaan serta lonjakan harga BBM.

Oleh karena itu, menurut dia, penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menjadi solusi yang kian relevan bagi masyarakat.

“Ketika BBM menjadi langka akibat kemelut di Timur Tengah, selain langka, harganya juga berpotensi melejit. Sampai berapa harganya tentu tidak ada yang tahu,” ujar Bebin dalam keterangannya pada Rabu (18/3/2026).

Menurut Bebin, secara logika kondisi kelangkaan dan tingginya harga bahan bakar minyak akan mendorong konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Pilihan masyarakat pada kendaraan listrik berbasis baterai sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan,” katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan agar konsumen tetap cermat dan tidak sekadar tergiur dengan label teknologi pada kendaraan tersebut.

Dia berharap masyarakan memilih kendaraan yang mampu memberikan dampak nyata pada efisiensi konsumsi energi harian.

“Konsumen harus cerdas memilih kendaraan yang benar-benar membuktikan penghematan BBM,” ujarnya.