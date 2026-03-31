Harga BBM Tidak Naik, Putri Zulhas: Menjaga Daya Beli Masyarakat

Rabu, 01 April 2026 – 00:17 WIB
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR RI Putri Zulkifli Hasan (kanan) di kantor partainya, Jakarta Selatan, Selasa (31/3). Foto: Dokumentasi DPP PAN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyebut daya beli masyarakat bakal tetap terjaga menyusul langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau nonsubsidi pada 1 April 2026.

“Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi," kata Putri kepada awak media setelah pelaksanaan Rakernas PAN di Jakarta, Selasa (31/3).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI itu menyebutkan momentum pemerintah tidak menaikkan harga BBM harus dimanfaatkan memperkuat agenda energi jangka panjang.

Sebab, kata dia, hal itu ditegaskan pula dalam Rakernas II PAN 2026, khususnya melalui kampanye hemat dan penggunaan energi secara bijak.

“PAN mendorong gerakan hemat dan bijak energi di seluruh kader sebagai langkah konkret menjaga ketahanan energi nasional," lanjut Putri.

Dia melanjutkan stabilitas harga BBM perlu diiringi percepatan transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan.

Menurutnya, transisi ke energi berkelanjutan sejalan dengan visi swasembada era pemerintahan Prabowo Subianto.

“Fraksi PAN siap mengawal kebijakan energi yang tidak hanya menjaga stabilitas saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian energi nasional ke depan," ujar Putri. (ast/jpnn)

Ketua Fraksi PAN di DPR Putri Zulkifli Hasan menyambut positif langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM pada 1 April 2026.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan

TAGS   BBM  putri zulhas  Harga BBM  PAN 
