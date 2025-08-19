Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Harga Beras Dunia Anjlok Seusai Indonesia Tak Impor Lagi

Selasa, 19 Agustus 2025 – 06:09 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan Indonesia berpengaruh terhadap harga beras dunia yang turun. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejak Januari 2025 Indonesia telah berhenti melakukan impor beras.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan Indonesia pun berpengaruh terhadap harga beras dunia yang turun dari USD 460 menjadi USD 370 per ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” ujar Amran dikutip Selasa (19/8).

Mentan menegaskan dengan pencapaian dan momentum yang ada, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meneguhkan diri sebagai bangsa yang merdeka pangan.

“Tanpa pangan, negara bisa bermasalah. Dengan pangan yang kuat, bangsa ini berdiri tegak. Inilah makna sejati swasembada yang akan direbut tahun ini,” tegasnya.

Amran mengaku Indonesia tengah bersiap melaksanakan swasembada pangan pada 2025 ini.

“Ini hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-80. Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insya Allah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” katanya.

Amran menegaskan capaian itu tidak lepas dari dukungan Presiden RI Prabowo Subianto dan kerja keras seluruh jajaran Kementan serta petani di lapangan.

