Harga Beras Naik dari Penggilingan hingga Eceran, Simak Catatannya

jpnn.com, JAKARTA - Harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran mengalami kenaikan harga pada Agustus 2025.

“Harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, di Jakarta, Senin.

BPS juga mencatat harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan sebesar 1,87 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 6,15 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pudji menjelaskan bila dipilah berdasarkan kualitas beras di penggilingan, harga beras premium meningkat 2,32 persen secara bulanan (mtm) dan 5,77 persen secara tahunan (yoy), sementara harga beras medium naik 1,46 persen (mtm) dan 6,58 persen (yoy).

"Untuk kenaikan harga beras di tingkat grosir, BPS mencatat terjadi inflasi sebesar 0,64 persen (mtm) dan 5,56 persen (yoy). Sedangkan di tingkat eceran tercatat kenaikan sebesar 0,73 persen (mtm) dan 4,24 persen (yoy)," ungkap Pudji.

Menurut dia, secara umum, beras menjadi salah satu kontributor utama tingkat inflasi tahunan tahunan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 2,31 persen (year-on-year/yoy). Selain beras, bawang merah dan tomat juga memberikan andil terbesar.

Baca Juga: Jangan Sampai Gejolak Harga Beras Bikin Tragedi 1998 Terulang

Pudji menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi tahunan Agustus 2025, dengan besaran 3,99 persen (yoy) dan andil 1,14 persen.

Hal itu sejalan dengan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) yang mengalami inflasi sebesar 4,47 persen (yoy) dengan andil inflasi 0,72 persen. Selain bawang merah dan beras, tomat juga menjadi komoditas penyumbang utama pada komponen ini.