Harga Cabai Masih Tinggi, Mencapai Rp 78 Ribu

Selasa, 14 April 2026 – 11:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan masih mengalami gejolak.

Harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp 78.600 per kilogram pada Selasa, pukul 08.50 WIB.

Selain itu, bawang merah di harga Rp 46.900 per kilogram, bawang putih Rp 40.100 per kilogram.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp 14.550 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 14.550 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp 16.050 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.900 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 17.300 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp 16.850 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 45.650 per kilogram, cabai merah keriting Rp 45.150 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 52.150 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp 40.900 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 147.800 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 139.950 per kilogram.