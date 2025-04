Harga Cabai Rawit Masih Pedas, Sebegini Per Kilogram

jpnn.com - JAKARTA - Harga cabai rawit merah di tingkat konsumen mencapai Rp 76.944 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya Rp 82.582 per kilogram.

Berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Kamis pukul 06.21 WIB komoditas cabai merah keriting di harga Rp 54.704 per kilogram turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp 58.965 per kilogram, lalu cabai merah besar di harga Rp 46.792 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 51.959 per kilogram.

Berikutnya bawang merah Rp 42.926 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 45.563 per kilogram, bawang putih bonggol di harga Rp 43.111 per kg turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 44.925 per kilogram.

Harga telur ayam ras turun menjadi Rp 28.073 per kilogram dari sebelumnya Rp 28.984 per kilogram.

Harga beras premium di harga Rp15.175 per kilogram turun tipis dari sebelumnya di harga Rp 15.558 per kilogram.

Sedangkan harga beras medium di harga Rp 13.262 per kilogram turun tipis dari hari sebelumnya Rp 13.727 per kilogram.

Bapanas juga mencatat komoditas daging sapi murni di harga Rp 125.214 per kilogram turun dari sebelumnya tercatat Rp 136.379 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras Rp 34.397 per kilogram turun tipis dari sebelumnya Rp 35.291 per kilogram.