JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Harga Cabai Rawit Merah Menggila Jelang Ramadan, Ibu Rumah Tangga Menjerit

Jumat, 13 Februari 2026 – 17:38 WIB
Tampilan bahan pangan yang dijual pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Tingginya harga sejumlah bahan pangan menjelang Ramadan memaksa ibu rumah tangga memutar otak untuk mengatur uang belanja.

Lonjakan harga yang terjadi sebulan terakhir membuat memaksa warga mengubah menu makanan harian.

Eli, seorang warga Jakarta Selatan, mengungkapkan beratnya mengatur keuangan dapur saat ini.

Dia mengaku anggaran belanja yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan protein dan sayur selama tiga hari, kini nilainya turun drastis dan hanya cukup untuk membeli sayuran serta bumbu.

"Sudah sejak sebulan ini, biasanya belanja 100 ribu cukup untuk protein dan sayur dalam 3 hari, sekarang tidak cukup. Rp 120 (ribu) cuma sayuran dan bumbu dapur," kata Eli, saat dihubungi melalui pesan, Jumat (13/2).

Berdasarkan pantauan harga di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah mencapai Rp 95.000 per kilogram, sementara daging sapi bertengger di harga Rp130.000 per kilogram.

Mahalnya harga cabai membuat Eli mengambil keputusan sulit untuk mengurangi jatah belanja.

Dia memilih menghilangkan menu pedas dari hidangan keluarganya demi menghemat pengeluaran.

