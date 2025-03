Harga Cabai Setan Sudah Kebangetan, Bawang Merah Juga

jpnn.com - JAKARTA - Harga cabai dan bawang merah di Pasar Johar dan Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) mengalami kenaikan yang signifikan.

Kenaikan harga cabai dan bawang merah ini terjadi karena pasokan berkurang.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitasi Harga Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang Siti Arkunah mengatakan harga cabai setan naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000 per kg (kilogram).

Adapun harga cabai rawit hijau naik dari Rp 40.000 menjadi Rp 50.000 per kg, harga cabai rawit merah naik dari Rp 60.000 menjadi Rp 85.000 per kg, dan harga cabai keriting naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 60.000 per kg.

"Cabai ini sudah beberapa minggu ini kenaikan karena permintaan yang meningkat saat puasa. Selain itu juga ada faktor gagal panen yang mempengaruhi pasokan cabai," kata Arkunah seusai melakukan pemantauan harga di Pasar Karangayu Semarang, Selasa (4/3).

Sementara itu, harga bawang merah menembus Rp 60.000 per kg dari sebelumnya Rp 45.000.

Menurutnya, kenaikan harga ini terjadi karena pasokan bawang merah dan cabai yang berkurang.

"Bawang merah yang biasanya dipasok dari daerah lain, saat ini berkurang karena banyak yang dikirim ke Jakarta," kata Arkunah.