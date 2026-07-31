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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Harga Chery Q Mulai Rp 239 Jutaan, Senggol Geely EX2

Jumat, 31 Juli 2026 – 16:38 WIB
Harga Chery Q Mulai Rp 239 Jutaan, Senggol Geely EX2 - JPNN.COM
Harga Chery Q diungkap di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Chery Sales Indonesia akhirnya mengungkap harga jual dari mobil listrik terbarunya, Chery Q, yaitu mulai dari Rp 239,9 juta.

Mobil listrik kompak andalan Chery itu dihadirkan dalam dua varian yakni Chery Q Pure dan Chery Q Rizz.

Varian Pure dijual Rp 239,9 juta dan Rizz ada di harga Rp 259,9 juta.

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Vice Country Director Chery Business Unit Chery Sales Indonesia Budi Darmawan Jantania mengatakan banderol tersebut merupakan harga pre-booking.

"Pemesanan dilakukan hanya melalui online atau layanan e-commerce. First come first serve," kata Budi saat pengumuman di GIIAS 2026, Tangerang, Jumat (31/7).

Chery Q memiliki dimensi ringkas yang memudahkan pengguna bermanuver di jalan perkotaan, maupun area parkir sempit.

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Dimensinya dengan panjang 4.195 mm, lebar 1.811 mm, dan tinggi 1.574 mm dengan wheelbase 2.700 mm.

Ruang kaki penumpang belakang pun diklaim cukup lega untuk ukuran mobil compact.

Chery Sales Indonesia akhirnya mengungkap harga jual dari mobil listrik terbarunya, Chery Q, yaitu mulai dari Rp 239,9 juta yang senggol banderol Geely EX2

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TAGS   harga Chery Q  chery q  chery giias 2026  GIIAS 2026  spesifikasi Chery Q  otomotif 
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