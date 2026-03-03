Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Harga Daging Sapi di Bandung Tembus Rp 160 Ribu per Kg, Bapanas dan Polisi Sidak Pasar Kosambi

Selasa, 03 Maret 2026 – 09:50 WIB
Harga Daging Sapi di Bandung Tembus Rp 160 Ribu per Kg, Bapanas dan Polisi Sidak Pasar Kosambi - JPNN.COM
Daging sapi dijual pedagang di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Selasa (3/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPN.com

jpnn.com - Harga daging sapi di bulan Ramadan menyentuh Rp 160 ribu per kilogram. Kenaikan ini disebabkan permintaan konsumen yang tinggi, sehingga stoknya cukup terbatas.

Aji, pedagang daging sapi di Pasar Kosambi, mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir pekan kemarin.

"Sekarang di Rp 150 ribu sampai Rp 160 ribu per kilogramnya, soalnya banyak yang cari juga buat puasa ini kan," kata Aji ditemui di kiosnya, Selasa (3/3/2026).

Baca Juga:

Aji menuturkan, kenaikan harga daging sapi diprediksi bakal berlangsung hingga menjelang Idulfitri. Namun begitu, dia memastikan stoknya berlimpah dan tidak ada kelangkaan.

"Biasanya nanti pas mau Lebaran ada kenaikan lagi. Jadi gak stabil. (Stok) Insya Allah banyak," ungkapnya.

Merespons kenaikan harga daging sapi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama kepolisian dan instansi terkait pun melakukan pemantauan secara langsung di Pasar Kosambi.

Baca Juga:

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya sengaja melakukan pengecekan secara langsung ke pasar tradisional. Pengecekan dilakukan bersama kepolisian dan instansi terkait untuk mencari penyebab kenaikan.

"Pagi ini sengaja datang ke Pasar Kosambi terkait pemberitaan harga daging sapi yang mencapai Rp 160 ribu. Kami langsung bersama-sama tim dari Dinas Pangan Kota Bandung, kementerian perdagangan, polda maupun polres. Kami langsung mengkonfirmasi, jadi bisa langsung clear di sini," kata Gusti.

Harga daging sapi di Ramadan tembus Rp 160 ribu per kg. Bapanas dan polisi cek Pasar Kosambi, pastikan stok aman dan harga relatif stabil jelang Lebaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Harga Daging  harga daging sapi  Naik  Bandung  Bapanas  Polrestabes Bandung  Ramadan  Lebaran 
BERITA HARGA DAGING LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp