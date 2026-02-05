Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Harga dan Jadwal Penjualan Tiket Konser My Chemical Romance di Jakarta

Kamis, 05 Februari 2026 – 08:08 WIB
Harga dan Jadwal Penjualan Tiket Konser My Chemical Romance di Jakarta
My Chemical Romance. Foto: Instagram/mychemicalromance

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance dipastikan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

Konser tersebut dipromotori oleh Ravel Entertainment yang sudah memiliki segudang pengalaman menangani pertunjukan skala internasional, termasuk Hammersonic Festival.

Ravel Entertainment telah mengumumkan jadwal penjualan sekaligus harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.

Adapun tiket konser My Chemical Romance bakal dijual mulai Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.

“Jakarta, The Black Parade Is Coming. My Chemical Romance - Live in Jakarta November 22, 2026. Tickets on sale: February 7, 2026 15.00 WIB,” ungkap akun resmi Ravel Entertainment di Instagram baru-baru ini.

Tiket konser My Chemical Romance dapat dibeli melalui laman resmi www.mcrjakarta.com.

Pihak Ravel Entertainment pun telah mengumumkan harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.

Tiket terdiri dari berbagai kategori harga yakni mulai Rp1.059.000 hingga Rp5.199.000.



