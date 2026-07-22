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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Harga DFSK E5 Plus Diumumkan, Jangan Kaget, ya

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:04 WIB
Harga DFSK E5 Plus Diumumkan, Jangan Kaget, ya - JPNN.COM
DFSK mengumumkan harga E5 Plus dalam acara Exclusive Press Launch yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (22/7). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Sokonindo Automobile sebagai Agen Pemegang Merek (APM) DFSK di Indonesia mengumumkan harga E5 Plus dalam acara Exclusive Press Launch yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (22/7).

Model Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) itu dibanderol sekitar Rp 500 juta hingga Rp 550 juta.

DFSK E5 Plus merupakan SUV 6 penumpang dengan konfigurasi captain seat di bagian tengah.

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Itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan keluarga modern yang menginginkan kenyamanan, efisiensi, dan teknologi dalam satu kendaraan.

Mobil listrik itu dibekali baterai 25 kWh yang mendukung pengemudi mode EV sejauh 140 Km pure electric range (NEDC).

Sementara itu, teknologi Plug-in Hybrid memungkinkan bisa menempuh jarak hingga 1.400km. Namun dengan catatan tangki mobil itu terisi penuh hingga 60 liter.

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Sama seperti mobil Tiongkok lainnya, DFSK E5 Plus juga dilengkapi fitur mumpuni mulai dari 18 ADAS Level 2, Automatic Lane Change Assistance, Frequency Selective Damping Smooth, 13 speaker, ventilated seat dan Vehicle to Load (V2L).

E5 Plus merupakan mobil PHEV pertama DFSK yang diperkenalkan di Indonesia.

DFSK mengumumkan harga E5 Plus dalam acara Exclusive Press Launch yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (22/7).

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TAGS   DFSK E5 Plus  Harga DFSK E5 Plus  SUV PHEV  otomotif  Berita Otomotif 

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