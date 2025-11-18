Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini 18 November, Cek Daftarnya

Selasa, 18 November 2025 – 10:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam anjlok hari ini, Selasa 18 November 2025.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa (18/11), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 29.000.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.351.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.322.000.

‎‎Harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp 2.183.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.