JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, Galeri24 & UBS Hari Ini 12 Oktober Kompak Naik, Berikut Daftarnya

Minggu, 12 Oktober 2025 – 07:10 WIB
Harga Emas Antam, Galeri24 & UBS Hari Ini 12 Oktober Kompak Naik, Berikut Daftarnya
Update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 12 Oktober 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 12 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (12/10), tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam yang kompak mengalami kenaikan harga.

‎Harga jual emas Antam naik ke angka Rp 2.414.000 dari awalnya Rp 2.409.000 per gram. Harga emas Galeri24 turut naik menjadi Rp 2.301.000 dari semula Rp 2.299.000 per gram.



‎Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga naik ke angka Rp 2.340.000 dari awalnya Rp 2.326.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.



Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas Antam, Galeri24, UBS di Pegadaian hari ini Minggu 12 Oktober 2025 kompak naik

harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
