Harga Emas Antam, Galeri24 & UBS Hari Ini 12 Oktober Kompak Naik, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 12 Oktober 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (12/10), tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam yang kompak mengalami kenaikan harga.
Harga jual emas Antam naik ke angka Rp 2.414.000 dari awalnya Rp 2.409.000 per gram. Harga emas Galeri24 turut naik menjadi Rp 2.301.000 dari semula Rp 2.299.000 per gram.
Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga naik ke angka Rp 2.340.000 dari awalnya Rp 2.326.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: