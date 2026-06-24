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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari 24 Juni Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 24 Juni 2026 – 09:33 WIB
Harga Emas Antam Hari 24 Juni Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Rabu 24 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 24 Juni 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (24/6), pukul 09.15 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 18 ribu.

Semula harga emas Antam berada di posisi Rp 2.673.000, dan kini turun menjadi Rp 2.655.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun menjadi Rp 2.372.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Seusai PMK Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak semua jenis emas, mulai gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

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Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Adapun PPh 22 untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ialah 1,5 persen dan  non-NPWP 3 persen.

Harga emas Antam hari ini Rabu 24 Juni 2026 turun lagi. Cek daftar harga emas Antam hari ini.

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TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  Logam Mulia 
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