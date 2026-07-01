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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 1 Juli Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 01 Juli 2026 – 12:45 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Juli Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Update harga emas Antam hari ini Rabu 1 Juli 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 1 Juli 2026 turun tipis. Laman Logam Mulia, Jakarta, Rabu (1/7), pukul 10.50 WIB menunjukkan harga emas Antam turun Rp 5 ribu

Semula harga emas Antam Rp 2.630.000, kini turun menjadi Rp2.625.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun, yakni menjadi Rp 2.320.000 per gram.

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Harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

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‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali. 

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

Harga emas Antam hari ini Rabu 1 Juli 2026 turun Rp 5.000 menjadi Rp 2,625 juta per gram. Cek harga terbaru.

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TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  Logam Mulia 
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