Harga emas Antam Hari Ini 1 September Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram

Senin, 01 September 2025 – 09:26 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 1 September 2025 turun tipis.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (1/9), harga emas Antam turun tipis Rp 2 ribu per gram. Awalnya, harga emas Antam Rp 1.980.000, dan kini menjadi Rp1.978.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan juga turut turun. Hari ini, buyback emas batangan tercatat Rp 1.825.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.039.000.