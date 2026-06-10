Harga Emas Antam Hari Ini 10 Juni Turun Rp 20 Ribu, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:19 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam anjlok hari ini Rabu 10 Juni 2026.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (10/6), pukul 09.06 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 20 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.713.000, dan kini menjadi Rp 2.733.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.547.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.406.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.713.000