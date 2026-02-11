Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 11 Februari  Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 11 Februari 2026 – 09:50 WIB
Harga emas Antam hari ini Rabu 11 Februari 2026. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 11 Februari 2026 pagi mengalami penurunan. Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (11/2), pukul 09.01 WIB, harga emas Antam Rp 7.000 dari semula Rp 2.954.000 menjadi Rp 2.947.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun menjadi Rp 2.741.000 per gram, dan sewaktu-waktu bisa berubah

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.523.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.947.000.

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  emas Antam  Antam  Logam Mulia  Emas Batangan 
