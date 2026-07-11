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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 11 Juli 2026: Naik Lagi

Sabtu, 11 Juli 2026 – 09:40 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 11 Juli 2026: Naik Lagi - JPNN.COM
Update harga emas Antam hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus mengalami kenaikan.

Hari ini, Sabtu (11/7), pukul 08.43 WIB, harga emas Antam nengalami kenaikan P 5 ribu. 

Semula, harga emas Antam Rp 2.650.000 dan kini menjadi Rp 2.655.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia. 

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut naik menjadi Rp 2.415.000 per gram. 

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

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‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.377.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.655.000.

Harga emas Antam hari ini Sabtu 11 Juli 2026 mengalami kenaikan lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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