Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 12 Januari Melonjak, Berikut Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 – 10:25 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 12 Januari Melonjak, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Malang, Jawa Timur, Senin (5/1/2026). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU/am.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 12 Januari 2026 melonjak lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (12/1), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 29 ribu.

Awalnya, harga emas Antam ialah Rp 2.602.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.631.000 per gramnya.

Baca Juga:

Harga jual kembali atau buyback juga mengalami kenaikan.

Hari ini, buyback menyentuh angka  Rp 2.484.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga:

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Harga emas Antam hari ini Senin 12 Januari 2026 melonjak lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  Emas Batangan  Logam Mulia 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp