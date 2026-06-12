Harga Emas Antam Hari Ini 12 Juni Naik Rp 20.000

Jumat, 12 Juni 2026 – 09:37 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 12 Juni 2026 mengalami kenaikan. Laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (12/6), pukul 09.12 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 20 ribu menjadi Rp 2.709.000 per gram. Semula, harga emas Antam berada di angka Rp 2.689.000 per gram.

Adaun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.450.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.404.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.709.000

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‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.358.000

‎- ?Harga emas 3 gram: Rp 8.012.000